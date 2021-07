Renzi nababbo in vacanza sullo yacht: tuffi a bomba con linea discutibile

Fanno rumore le foto di Matteo Renzi in vacanza con la famiglia su uno yacht Ghibli 24 noleggiato per circa 35 mila euro. Tra Ischia, Capri e Ponza Renzi non si risparmia lusso, tuffi e abbrozzantura a bordo della sua crociera personale. Il fatturato, a discapito dei sondaggi in discesa , continua a crescere, scrive Dago. Certo è che lo stile poco modico delle ferie del segretario Iv non è sfuggito agli occhi più attenti che non hanno mancato di sottolineare che stride non poco con la recente proposta di abrogazione del reddito di cittadinanza e la lotta al sussidio di povertà.

Se nel 2019 il senatore fiorentino ha raccolto un ampio abbondanti, si legge su Oggi, il parere degli italiani nel non votarlo sembrerebbe ormai omogeneo.

Anche l'abilità da tuffatore sembra aver destato i commenti non entusiasti della platea, assieme alla sua forma fisica poco smagliante. Uno stile, quello dei tuffi, che lascia molto a desiderare. Così come l'appesantimento del fisico che a "un uomo che si professa sportivo" non è perdonato.