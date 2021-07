Italia Viva, la festa fa flop. Neanche Renzi e Boschi si presentano a Rignano

Sostanzialmente c'era solo Giachetti. E con lui i genitori dell'ex premier. Ma poi niente Matteo Renzi, niente Maria Elena Boschi e niente Teresa Bellanova. La festa di Italia Viva in programma a Rignano sull'Arno, in Toscana, la casa di Renzi, è stata un flop. Secondo il Fatto Quotidiano, c'è chi maligna che non sia stato invitato nemmeno a casa sua per evitargli la brutta figura di trovarsi di fronte una trentina di persone. No, Matteo non c’è.

Italia Viva, anche la Bonetti dà forfait, arriva solo Giachetti per il referendum sulla giustizia

"Giovedì sarebbe dovuta venire la ministra della famiglia Elena Bonetti ma anche lei ha dato forfait, impegnata nel consiglio dei ministri per decidere sul green pass", spiega il Fatto. Ma la partecipazione di Bonetti non è stata posticipata, è stata cancellata. Sicché i militanti che da giovedì hanno deciso di partecipare alla festa si sono dovuti accontentare della vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, del consigliere regionale senese Stefano Scaramelli, dell’europarlamentare Nicola Danti e di Roberto Giachetti che arriverà per far firmare i quesiti sulla giustizia di Radicali e Lega.