Riaperture, il Pd 'gela' Salvini: "A decidere sono il Cts e Speranza"

Quando ci saranno le prime riaperture, dopo le ultime restrizioni con il Decreto Covid del governo Draghi, "lo decideranno il nuovo Cts insieme al ministro della Salute Roberto Speranza". Con queste parole Sandra Zampa, neo-responsabile Salute della segreteria del Partito Democratica, nominata oggi dal segretario Enrico Letta, commenta le affermazioni del leader della Lega Matteo Salvini, secondo il quale dopo Pasqua, dal 7 aprile, ci saranno le prime riaperture in Italia. "La politica deve fare in modo che i cittadini tornino alla vita normale grazie al rigoroso rispetto delle regole".

Le parole dell'ex sottosegretaria alla Salute del governo Conte II sono una doccia fredda per Salvini e la Lega, che stanno scommettendo tutto sulle graduali riaperture dopo le festività di Pasqua. Il Carroccio, infatti, ha difficilmente digerito le restrizioni con il nuovo Decreto del presidente del Consiglio Mario Draghi, più dure di quelle di Conte, e ora punta tutto proprio sulle riaperture dal 7 aprile. Anche perché, politicamente, teme la concorrenza a destra dell'opposizione di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni che non intendono far sconti su questo punto.