Gualtieri nel caos, "A Roma solo rifiuti": stoccata dalla famiglia Zingaretti

Luisa Ranieri: "Vedo solo spazzatura". La stoccata a Gualtieri della cognata di Zingaretti

"Vedo solo spazzatura": la stoccata al Campidoglio sulla sporcizia di Roma stavolta arriva direttamente da Instagram. L'attrice napoletana, Luisa Ranieri, legata sentimentalmente con Luca Zingaretti, marito e padre delle sue figlie, cognata quindi del presidente del Lazio Nicola Zingaretti, denuncia con un video la mal gestione romana dei rifiuti.

Domenica 13 febbraio di pomeriggio, passeggiando nel centro di Roma, Ranieri posta sul suo profilo un video nel quale mostra lo stato in cui versano le strade della Capitale: piene zeppe di spazzatura. La clip è anche accompagnata da un brano della youtuber Juggy: "Mi guardo intorno e non vedo altro che spazzatura. Mi guardo intorno e cerco la cultura, ma vedo solo spazzatura". La critica, rivolta sicuramente al sindaco Roberto Gualtieri. unisce in modo ideale il Campidoglio e la Regione guidate dal Pd in un curioso cortocircuito familiare, a tempo di “musica”.

Riguardo alla questione, sul sito "7Colli" da Francesco Storace, vicedirettore del Tempo ha dichiarato: "Ormai i social sono come i cassonetti, strapieni di fotografie e video che immortalano tristemente la situazione della Capitale. Il sindaco di Roma si è lamentato col governatore dell’uscita della cognata ma non potrà chiedere a tutti gli utenti dei social network di rimuovere le loro denunce sulle condizioni delle strade della città, soprattutto in periferia. Probabilmente bisogna smetterla con le azioni propagandistiche e decidersi a lavorare seriamente perché non c’è più tempo da perdere: da Raggi a Gualtieri sembra non essere cambiato proprio nulla".

Ovviamente, non sono mancati poi mancati i commenti politici. Daniele Diaco, portavoce all’Assemblea Capitolina e Presidente Commissione IV Ambiente Roma Capitale, dopo la storia su Instagram dell’attrice Luisa Ranieri sulla questione spazzatura, su Facebook ha scritto: “Pd spaccato sui rifiuti… pure in famiglia. Quando persino i tuoi parenti fanno stories su Instagram lamentandosi della sporcizia per le strade, dovresti farti qualche domanda su come hai amministrato la tua Regione. Di sicuro se la dovrebbe fare Nicola Zingaretti dopo che la cognata, l’attrice Luisa Ranieri, ha postato sul suo profilo un video sulla monnezza a Roma. Chissà, magari lei riuscirà a smuovere la storica immobilità del presidente del Lazio: la speranza è l’ultima a morire!”

Fabrizio Santori, consigliere capitolino, ha sottolineato: “Opposizione in famiglia. La cognata di Zingaretti su Instagram contesta Gualtieri sulla discarica trovata lungo una strada del centro di Roma con tanto di musica solo spazzatura. Figuriamoci cosa accade in periferia. Daje Gualtieri stai facendo un ottimo lavoro apprezzato perfino dai tuoi dove sono andati a finire i 40 milioni di euro per la Pulizia straordinaria?”.