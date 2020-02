Rinvio del referendum, Forza Italia apre. Gelmini: "In tempo fino a marzo..."

"In una serie importante di Regioni la campagna referendaria è oggettivamente compromessa, ma mi pare che sia ancora prematuro parlare di una eventualità del genere. Nel frattempo però il servizio pubblico e più complessivamente il sistema dei media, dovrebbero supplire alla impossibilità di una campagna tradizionale, ospitando confronti e iniziative informative. Dopodiché, a fermare la macchina siamo in tempo fino a marzo, nel caso la situazione si aggravasse". Lo afferma ad Affaritaliani.it la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini in merito alla possibilità di rinviare il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari in programma per domenica 29 marzo.