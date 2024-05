Rixi: "Commissione ispettiva del Mit nell'autorità portuale di Genova"

"Siamo in una situazione non semplice, ma dobbiamo andare avanti"



"La preoccupazione da me espressa subito dopo l'inizio dell'inchiesta è una preoccupazione meramente tecnica: se ci sono degli atti in autorità portuale non legittimi, il rischio vero è che questo comprometta alcune cantierizzazioni e questa cosa va verificata subito. Il ministero delle Infrastrutture manderà anche una commissione ispettiva in autorità portuale, ma è necessario avere un indirizzo molto chiaro. Siamo in una situazione non semplice, ma dobbiamo andare avanti". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi oggi a Genova.



