Marco Rizzo alza il tiro su Affaritaliani.it: "Viva Trump! Viva la pace! Viva l'Italia!"

"Trump sta disarticolando veramente il blocco occidentale del totalitarismo globalista"

"Per darvi l’idea della pervasività degli apparati mainstream di controllo dell’opinione politica ricordiamo le ultime tappe della loro malvagia pressione: la narrazione sul COVID e sul Green Pass che, dopo esser stati serviti a colazione, a pranzo e a cena, il 24 febbraio 2022 cambiava totalmente il palinsesto per parlare della guerra rigorosamente in versione russofobica", dichiara ad Affaritaliani.it il leader di Democrazia Sovrana Popolare Marco Rizzo.



"Adesso invece la narrazione è l’odio verso Trump a reti unificate. Per fare questo sono assolutamente spregiudicati: dopo aver sostenuto le stragi del sionismo senza batter ciglio sulle decine di migliaia di morti che stanno anche sulla coscienza di Biden, pur di attaccare il nuovo presidente americano, alzando agli altari della cronaca un pessimo video in AI, sono diventati ipocritamente filopalestinesi; dopo aver leccato il culo ad ogni genere di miliardari si scatenano contro Musk che, che fino a poco tempo fa era coi democratici e quindi bene accetto, ed ora non più, ma sempre con l’obiettivo di attaccare Trump che, peraltro, lavora per la pace. Lo ricordo a chi si definisce “antagonista” al sistema, gente come Giorgio Bianchi o Alessandro Di Battista: Trump sta disarticolando veramente il blocco occidentale del totalitarismo globalista. Chi non lo capisce è un idiota o un nemico. Viva Trump! Viva la pace! Viva l'Italia!", conclude Rizzo.



