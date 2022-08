"Un solo uomo (Meloni) al comando che modifica la Costituzione”

Quella del ministro Speranza è solo propaganda elettorale che dimostra come sia proprio la sinistra italiana a non essere cambiata



Il ministro della Sanità, Roberto Speranza ha i brividi.

Uno pensa che sia ammalato, invece i brividi ce l’ha perché ha paura di un “solo uomo al comando che modifica la Costituzione”.

Lo ha detto ieri alla presentazione del simbolo del partito Democratico.

A parte la misoginia del ministro, che avrebbe dovuto dire di avere paura di una sola “donna” al comando, perché se uno proprio vuole fare previsioni le deve fare bene e la donna in questione, inutile che ci giri intorno, è Giorgia Meloni.

Speranza tuttavia non ha il coraggio di fare il suo nome perché siamo sicuri che se si riferisse a Berlusconi non manifesterebbe questa paura (lasciamo perdere Salvini perché il discorso si allungherebbe).

La verità è che Speranza riferiva tutti suoi timori proprio a Giorgia Meloni e non casualmente, perché, è inutile girarci intorno, la Meloni significa ancora, per gran parte della sinistra, fascismo o peggio.

Eppure la sua Bad Godesberg la destra l’ha avuta, ed è rappresentata dalla svolta di Fiuggi che fece Gianfranco Fini e se vogliamo può essere messa in relazione anche con la Bolognina di Achille Occhetto.

Allora non si capisce perché se per il partito socialdemocratico tedesco e per quello comunista italiano la svolta è stata accettata non lo debba essere quello della destra italiana.

Ora dire che la Meloni rappresenta un pericolo per la democrazia italiana non solo non è vero, ma è anche anacronistico e chiaramente strumentale, vista la collocazione atlantica ampiamente dimostrata dalla leader di Fratelli d’Italia.

Dunque quella del ministro Speranza è solo propaganda elettorale che anzi dimostra come sia proprio la sinistra italiana a non essere cambiata e a cercare, appena può, di screditare e demonizzare l’avversario, cercando di spaventare l’elettorato moderato che, fortunatamente, non è così sprovveduto.