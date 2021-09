Roma, bagno di folla per Palamara. Con lui anche pezzi di FdI e Lega

Giovedì sera successo strepitoso per l'iniziativa politica di Luca Palamara, candidato alle suppletive nel collegio di Roma Primavalle. Tutto esaurito, tanto che a un certo punto si sono dovute chiudere le porte del Gatto Nero. Troppe persone, oltre 250 persone e tante sono rimaste fuori dalla porta per ragioni di distanziamento e hanno aspettato oltre la mezzanotte per stringere le mani al candidato alle suppletive. Erano presenti anche una candidata per Fratelli d’Italia al municipio Barbara Gamberini e il consigliere della Lega Mauro Ferri, candidato al Comune di Roma, segno evidente che non tutto il centrodestra vota compatto Pasquale Calzetta.



Presenti tantissimi notabili e avvocati, moltissime persone dei quartieri più sostenitori e amici di Palamara, fra gli altri Sylos Labini, attore e autore insieme ad Angelo Crespi dello spettacolo Il Sistema tratto dal libro Il Sistema di Sallusti e Palamara, il giornalista e scrittore Cesare Lanza, molti giornalisti di cronaca fra cui Rita Cavallaro e Emilio Orlando. Tutta la campagna di comunicazione del candidato fuori dai partiti è improntata sul voto utile. Dei 6 candidati presenti la vera sfida è fra Palamara e il candidato del Pd.