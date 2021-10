Roma, chi sono i protagonisti della vittoria di Gualtieri. I nomi

ROMA – Secondo al primo turno e poi sindaco di Roma con il 60 per cento dei consensi: il segreto che ha permesso a Roberto Gualtieri di vincere alle Comunali è la sua squadra. Ecco chi sono i professionisti vecchi e nuovi che hanno guidato la vittoria del Pd a Roma.

Lo staff “pensante” è guidato dal deputato Claudio Mancini, dal 1989 nelle ex circoscrizioni romane e dal 2005 al 2013 alla Regione Lazio per poi sedersi alla Camera dal 2018. E' il cassiere della federazione romana del Pd ed uomo di fiducia di Gualtieri.

Accanto a lui il silenziosissimo capo di Gabinetto della regione Lazio, Albino Ruberti, già grande tessitore di rapporti, tanto da essere soprannominato il “ministro degli Esteri”. Già a Zetema ma ancor prima all'associazione Civita e nel direttivo di Federculture è un esperto di amministrazione di beni culturali, visti dal lato economico-finanziario. Dalla Regione Lazio è stato subito cooptato da Gualtieri che gli ha affidato il Gabinetto del Sindaco, uno degli uffici più delicati del Comune nel quale transita ogni delibera e ogni decisione di peso.

Insieme ai due “di peso”, un ruolo consultivo lo ha offerto al Comitato di via di Portonaccio, il segretario del Pd del Lazio, Bruno Astorre, attuale presidente del Consiglio regionale. Già senatore, Astorre ha surrogato l'attività del segretario del Lazio, Andrea Casu, candidato ed eletto alle suppletive. Sempre al fianco, secondo uno schema orizzontale, Maurizio Venafro, già capo di gabinetto di Zingaretti e Mario Ciarla, già guida della Federazione romana Dem e vicepresidente del Consiglio regionale.

Infine, Giulio Bugarini, consigliere comunale uscente Dem, sacrificato tra i candidati per lavorare alla campagna elettorale e ora uomo forte al quale Gualtieri ha affidato la sua agenda e il complesso rompicapo per la formazione della Giunta. Durante gli incontri con le sette liste che hanno sostenuto la campagna di Gualtieri, a Bugarini è toccato il compito di mettere insieme il complesso algoritmo con cui il sindaco ha deciso di chiamare esponenti politici e tecnici nell'esecutivo e di compensare negoziando con i presidenti dei Municipi gli 84 assessori da nominare, incastrando le future nomine nelle partecipate del Comune a cominciare dalle presidenze per finire con i posti nei Consigli di amministrazione. Tempi? Massimo il 2 novembre, la Giunta Gualtieri sarà completa.