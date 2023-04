Roma è ancora senza Prefetto: Gualtieri e questore in pressing

La sede di Palazzo Valentini è vuota dal 9 marzo

C’è un mistero che aleggia nel mondo della politica e dei grand commis della burocrazia statale: Roma è senza prefetto. La sede di Palazzo Valentini è vuota da quando il 9 marzo 2023 Bruno Frattasi ha lasciato per andare a dirigere l’agenzia della cybersicurezza. Più di 40 giorni senza il raccordo tra il potere centrale e quello locale in una delle città più importanti e più difficili del mondo.

Ma gli ultimi Consigli dei Ministri si sono occupati di temi che evidentemente sono ritenuti più importanti, migranti e politica estera. L’ex prefetto Achille Serra si è fatto partecipe del disagio istituzionale ed ha dichiarato pochi giorni fa: "Il prefetto ha un ruolo centrale nella gestione della sicurezza prima e dopo le partite di calcio. Non averne uno a cui fare riferimento per il questore e per il sindaco è illogico e inopportuno".

Ed ha perfettamente ragione. Quando il questore, che coordina le forze di polizia sul territorio e il sindaco non hanno il necessario riferimento istituzionale diventa tutto molto più difficile e già adesso Roma è letteralmente invasa da turisti che assediano perennemente il centro storico provocando non pochi problemi di ordine pubblico, anche solo con i loro ingenti flussi. Dopo l’epidemia di Covid infatti c’è stata una ripresa fortissima del turismo e questo è senza dubbio un bene, ma occorre anche occuparsi della sicurezza di chi visita la Città Eterna e dei suoi cittadini.