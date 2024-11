Regionali, Azione gela il Pd: "Ampie differenze con la sinistra su politica estera, energetica, giustizia e infrastrutture"

"Il Centrodestra è decisamente più bravo a mettere le differenze sotto il tappeto"



"I candidati riformisti fanno la differenza". Con queste parole Ettore Rosato, vice-segretario di Azione intervistato da Affaritaliani.it, commenta la vittoria del Centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria. "Sono stati schierati due candidati riformisti e il risultato è arrivato, sia in Emilia Romagna sia in Umbria. In quelle due regioni Michele De Pascale e Stefania Proietti hanno saputo costruire un programma omogeneo e riformista. Se mancano candidati riformisti con programmi comprensibili e condivisi non si va da nessuna parte".



Rosato aggiunge: "E' del tutto evidente che le elezioni amministrative e regionali sono una cosa e invece le elezioni politiche e quindi un progetto per il Paese sono tutt'altra cosa. Su politica estera, energetica, giustizia, infrastrutture le nostre differenze con la sinistra sono evidenti e ampie. Ma questo non ci impedisce di dialogare e di trovare punti di sintonia come opposizioni come abbiamo fatto su salario minimo e automotive per esempio".



"Il Centrodestra è decisamente più bravo a mettere le differenze sotto il tappeto, ma così semplicemente non scelgono, non governano, non fanno le riforme e le scelte che pur servirebbero", conclude il numero due di Azione.



Leggi anche/ M5s, la crisi infinita (nonostante il doppio successo). In Emilia crolla al 3,55%. "Ridotti a cespuglietto dei dem" - Affaritaliani.it