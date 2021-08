Rosato: "Pieno sostegno a Draghi". Dai renziani ok a Unicredit-Mps

Sul caso Monte dei Paschi di Siena - Unicredit, in attesa delle parole di domani del ministro dell'Economia Daniele Franco, chiamato a formire tutti i chiarimenti sulle intenzioni del Mef, i renziani di Italia Viva escono dal coro di critiche e sostanzialmente danno il via libera all'operazione. "Mps è in una pessima situazione e per salvarla ci vuole un accordo di qualità e un'operazione forte di mercato. Non facciamoci sopra campagna elettorale, è in discussione il risparmio e il lavoro di un sacco di gente. Comunque, la linea di Italia Viva è il pieno sostegno al lavoro di Mario e Draghi e del suo governo", afferma ad Affaritaliani.it il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato sul caso Unicredit-Monte dei Paschi di Siena.

I renziani non difendono Unicredit ma la scelta del presidente del Consiglio, che in questo momento è quella delle nozze con il secondo istituto di credito del Paese. Il Monte dei Paschi è in una situazione pessima, come afferma Rosato, e quindi non sta in piedi - secondo Italia Viva - l'idea di una banca del territorio come sostiengono la Lega e Fratelli d'Italia.