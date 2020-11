Rumor: accordo tra Emiliano e M5S. Rosa Barone assessore al Welfare?

Nel Movimento 5 Stelle pugliese, entourage della consigliera regionale ed ex candidata alla presidenza della Regione Antonella Laricchia, giurano che non ne sanno niente e attendono il voto sulla piattaforma Rousseau. Da Roma, gruppi parlamentari pentastellati, nessuna conferma e qualche dubbio. Ma il rumor di Affaritaliani.it è esplosivo. L'accordo tra il M5S e Michele Emiliano sarebbe già stato siglato e potrebbe essere ufficializzato gioved,ì in occasione della riunione del primo consiglio regionale dopo le elezioni dello scorso settembre.



Stando alle indiscrezioni, Grazia Di Bari, consigliera 5 Stelle eletta ad Andria, diventerebbe vicepresidente del consiglio mentre Rosa Barone, eletta a Foggia, andrebbe a occupare la poltrona di assessore al Welfare, posto lasciato vacante da Emiliano proprio per un eventuale ingresso dei grillini in giunta. Formalmente si attende ancora il voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau, ma i tempi stringono. Se si arrivasse davvero all'intesa, dalla Puglia potrebbe (condizionale d'obbligo) partire la scissione degli sconfitti del M5S ovvero la stessa Laricchia, Barbara Lezzi e ovviamente Alessandro Di Battista. Con l'accordo Emiliano-M5S vincerebbe quella parte grillina che spinge per un'alleanza stabile e solida con il Pd capitanata soprattutto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.