Salgono gli astenuti di Centrosinistra. A non votare sono soprattutto i poveri

Astenuti più pessimisti del resto d’Italia: percezione di un paese in regressione

Chi non vota afferma maggiormente difficoltà economiche lamentando una situazione finanziaria insoddisfacente e stipendi bassi. E' quanto emerge dall'ultimo 'radar Swg' che ha analizzato il fenomeno del non voto, molto elevato alle elezioni europee dell'8-9 giugno. Astenuti più pessimisti del resto d’Italia: percezione di un paese in regressione e un limitato margine di intervento sulla propria vita. Flussi di voto tra astenuti e votanti negli ultimi anni: il 40% degli elettori ha sempre espresso il proprio voto mentre il 25% si è sempre astenuto. Astenuti e autocollocazione politica: crescono negli anni gli astenuti di centrosinistra e centro mentre calano quelli di centrodestra.

Capitolo 'AFrica e immigrazione'. Secondo gli italiani, la ricerca di una vita migliore rimane il motivo principale per chi decide di migrare. Viene percepita una battuta d’arresto sulle prospettive di integrazione degli immigrati di seconda generazione. A una decrescente preoccupazione sulla concorrenza per il lavoro si accompagna una riduzione degli aspetti positivi dell’immigrazione. Una formazione professionale strutturata può favorire la regolarizzazione del fenomeno migratorio.