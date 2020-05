Salvini accerchiato nelle Lega e sui giornali esteri: “Zaia astro nascente"

Lega, Financial Times: "La stella di Salvini 'offuscata', Zaia 'astro nascente'"

Con la frenata a un'ascesa politica che durava da 4 anni e pareva inarrestabile, “la minaccia più pericolosa” per il leader della Lega Matteo Salvini “non arriva dai suoi numerosi nemici ma dall’interno del suo stesso partito”. E' quanto scrive il Financial Times: durante l'emergenza italiana del coronavirus Salvini "ha faticato a stabilire l'agenda come faceva prima", facendo "scivolare la Lega nei sondaggi", e "lo sfidante alla leadership è ora il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dopo che la sua strategia di lotta al Covid-19 ha attirato l’attenzione globale”.

Lombardia e Veneto, spiega il quotidiano della City in un lungo articolo intitolato “L’astro nascente di Venezia offusca Salvini”, sono state le due regioni inizialmente più colpite dal virus. Entrambe guidate da governatori leghisti, hanno adottato approcci diversi ma il “modello veneto” è risultato vincente, con 1.500 morti contro i 14 mila della Lombardia, grazie a una politica di test e tracciamento dei contagi. Il governatore Zaia, spiega ancora il Ft, è stato definito dai giornali “mr 80%” o “il Doge”.

Mentre la Lega scendeva dal 34% dei consensi ottenuti alle ultime elezioni europee a meno del 30%, quelli personali di Zaia sono attorno al 50%, secondo un sondaggio del politologo della Luiss Roberto D’Alimonte citato dal Financial Times. Ovvero, continua l’analisi del quotidiano britannico, più di quelli per il presidente del Consiglio Conte (35%) e del presidente della Repubblica Mattarella (32%) mentre lo stesso Salvini è sceso sotto il 20%. E dire che, ricorda il Ft, da quando è arrivato al vertice del partito nel 2013, “il capitano” l’ha portato da un risultato a una sola cifra a oltre il 30%.

MARONI TIFA ZAIA, 'CHISSA' IN AUTUNNO PRENDERA' TIMONE NAVE ITALIA'

''Sono contento del successo dell'amico Luca, è davvero meritato. Con lui ho condiviso l'esperienza di governo e tante battaglie, tra cui il referendum sull'autonomia regionale del 2017: un'iniziativa forte sul piano istituzionale e su quello politico, che ha dato voce alle storiche rivendicazioni del Nord che 'Roma-Padrona' non potrà eludere per sempre''. Bobo Maroni 'tifa' Luca Zaia. Nel suo intervento su 'Il Foglio' l'ex governatore della Lombardia cita l'ultimo sondaggio di Ilvo Diamanti secondo il quale l'attuale presidente del Veneto "piace al 50% degli italiani e batte Matteo Salvini (37%), che perde quasi 10 punti in un mese'', un ''bel riconoscimento, anche perché viene da un giornale, 'Repubblica', che il 13 marzo definiva Zaia un 'razzista rassicurante'''. ''Qualcuno - scrive Maroni - prevede per Zaia un futuro politico a livello nazionale. Qualcuno gli ha già prenotato la poltrona di premier a Palazzo Chigi. Sono uomo di mondo, anch'io ho fatto il militare (ma non a Cuneo) e so quanto fastidio creano dentro i partiti queste candidature a leader. Quindi, calma e gesso. Ma alla faccia di Totò, un indizio lo butto lì: 40 anni fa nasceva la Liga Veneta, che ha mostrato a me e a Bossi la strada dell'autonomia. Chissà mai che l'autunno caldo non ci porti una buona notizia e a compensazione del virus: che sia proprio un erede della grande tradizione venetista a prendere il timone della nave Italia per portarla in un porto sicuro fuori dalla tempesta. Stay tuned'', conclude Maroni, usando parole che suonano come un vero e proprio endorsement per Zaia.