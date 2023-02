Salvini attacca dopo il disastro Sanremo. "Riflessione sulla gestione Rai"

Ancora polemiche sul disastro del Festival di Sanremo 2023



Su Sanremo cala il sipario e si chiude un Festival ad alta tensione tra il nuovo governo e la Rai. Tra foto strappate, presenze video annunciate e poi ritirate, e appelli alla cannabis libera, l'evento ha suscitato un vespaio di polemiche che sembrano destinate a non stemperarsi troppo presto.



All'indomani della serata finale, a buttare benzina sul fuoco è Matteo Salvini che, alla richiesta di un commento, dice: "Ho scoperto chi ha vinto solo stamattina, auguri al vincitore. Non commento altro, sicuramente una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta. Non ho visto la finale. Ero con mia figlia, ho fatto due passi per Firenze. E' molto più bello il centro di questa città che altro...".