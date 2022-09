Salvini: "Cambiata la mia opinione su Putin. Temo la Cina"

ELEZIONI: SALVINI, 'TUTTI HANNO CAMBIATO GIUDIZIO SU PUTIN DOPO LA GUERRA'

"Il giudizio su Putin prima e dopo la guerra è cambiato da parte di tutti. Prima tutti facevano accordi commerciali, da Letta a Renzi a Prodi a Berlusconi. E' chiaro che se nel 2022 scatena una guerra, passa dalla parte del torto". A ribadirlo è il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di 'Radio Anch'io'. Sollecitato sul tema delle sanzioni, Salvini aggiunge: "Le abbiamo sempre votate". Ma ora, sottolinea, "siamo al settimo mese di guerra, io ho solo fatto la domanda: le sanzioni stanno mettendo in ginocchio la Russia? Vedete le bollette? Non vorrei che a pagare le sanzioni fossero i lavoratori italiani". Se andrà al governo, sulle sanzioni "continueremo a fare ciò che abbiamo già fatto ma proteggeremo i lavoratori italiani. Come durante il Covid. E' un secondo Covid, non in ospedale ma in fabbrica e bisogna proteggere gli italiani".

Salvini, "La mia opinione su Putin è davvero cambiata durante la guerra"

"Il mio problema e' come garantire che le industrie italiane sopravvivano nei prossimi mesi con l'aumento delle bollette energetiche". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, in un'intervista a Bloomberg. "Se la valanga inizia, quando entreremo al governo saremmo solo in grado di gestirne le conseguenze". A proposito di Vladimir Putin, il leader leghista sostiene: "La mia opinione su Putin e' davvero cambiata durante la guerra, perche' quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro paese, beh, tutto cambia". Quello che per Salvini non cambiera', invece, e' la collocazione internazionale dell'Italia. "Per il prossimo futuro la Cina e' il nostro principale competitor", evidenzia , "dobbiamo temerla perche' non e' una democrazia ed e' pronta ad invadere il mercato europeo con i propri prodotti e merci, a cominciare dall'industria automobilistica con il nuovo trend dell'elettrificazione". Salvini rassicura gli investitori su un possibile governo di destra, nota Bloomberg, dicendo che sara' stabile e unito indipendentemente da quale partito prevarra' all'interno della coalizione.