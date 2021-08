Salvini: "RdC? Lavoro nero e disoccupazione. Va corretto e ripensato"

"Su oltre 1.600.000 percettori del Reddito di Cittadinanza nel 2021, per un importo medio mensile di 548 euro, quanti hanno risposto ad una domanda di lavoro? Quanti hanno trovato un lavoro? L’unica verità incontestabile in questo agosto è che, in tutta Italia, imprenditori di ogni tipo, piccoli e grandi, lamentano la difficoltà a trovare manodopera anche per colpa del RDC, che invece di creare nuove opportunità di lavoro sta ottenendo il risultato opposto, creando lavoro nero e disoccupazione. A fine estate, numeri alla mano, chiaro che il RDC dovrà essere ripensato e corretto". Lo dichiara ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini.



Reddito: Meloni, si sta rivelando un vero disastro - "L'euforia sul balcone di Palazzo Chigi, i proclami per aver abolito la poverta' e poi? Il reddito di cittadinanza si sta rivelando un vero disastro: l'aumento di chi beneficia del sussidio non va di pari passo alla ricollocazione nel mondo del lavoro, infatti solo il 15% degli aventi diritto ha trovato un impiego. Il premier Draghi, che si e' ultimamente detto sostenitore del "concetto del reddito di cittadinanza", perche' piuttosto non commenta questi dati imbarazzanti?". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.