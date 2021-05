Salvini rilancia su coprifuoco e migranti. Giorgetti: "Piena sintonia"

Matteo Salvini riunisce a Roma ministri, viceministri e sottosegretari della Lega e rilancia il pressing sul presidente del Consiglio Mario Draghi. Due i temi chiave sui quali il Carroccio spinge in queste ore: via il coprifuoco entro la settimana e stop agli sbarchi di immigrati clandestini. Non solo, anche piena fiducia al sottosegretario al ministero dell'Economia Claudio Durigon, sul quale pende una mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle.

"Piena sintonia". Con queste parole il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti commenta con Affaritaliani.it l'esito della riunione di questo pomeriggio tra Matteo Salvini e i ministri, viceministri e sottosegretari della Lega negli uffici della Camera del Carroccio, a Roma.

Migranti: Salvini, Italia non puo' sostenere sbarchi - "L'Italia faccia come la Grecia, la Spagna, la Francia. Bisogna controllare le frontiere. L'Italia non puo' sostenere gli sbarchi". Cosi' Matteo Salvini, parlando con i cronisti al termine di una riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega.

Per Salvini 2mila sbarchi in 24 ore non è compatibile con un Paese che vuole ripartire. TU CHE COSA PENSI? VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT

Covid: Salvini, riaprire tutto entro la settimana - "La priorita' e' riaprire. Basta con il coprifuoco, fidiamoci degli italiani. Gia' a inizio maggio si puo' prendere atto che i dati migliorano. Bisogna premiare gli italiani". Cosi' Matteo Salvini. "Conto che entro la settimana il governo prenda atto che non si puo' continuare a tenere chiuse centinaia di attivita'. Si puo' tornare a vivere", ha aggiunto il leader della Lega.

Governo: Salvini, Durigon? Mai alcun dubbio. E' un amico - Tutto chiarito con Durigon? "Non c'e' mai stato alcun dubbio, e' un amico". Lo ha detto Matteo Salvini parlando con i cronisti al termine della riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega.