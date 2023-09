Salvini: "Sanare le piccole irregolarità edilizie e fare cassa"

Salvini: "Sanare piccole irregolarità edilizie e fare cassa"

"Lo dico senza ipocrisia, ci sono problemi di bilancio? Ci sono alcune centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche che stanno intasando gli uffici tecnici dei comuni di mezza Italia? Sì, e allora non sarebbe più saggio per quelle di piccola entità andare a sanare tutto quanto?". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Confedilizia a Piacenza. "Lo Stato incassa e i cittadini possono tornare nella disponibilità piena del proprio bene - ha concluso - penso che sia un ragionamento su cui andare avanti con coraggio fino in fondo".

Manovra, Salvini: "Non ci sarà tutto per tutti"

"Stiamo per andare in manovra di bilancio, non ci sara' tutto per tutti. Ma gli obiettivi primari sono stipendi e pensioni". Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini, nel corso del suo intervento al Congresso regionale del partito. "Stiamo correndo una maratona di 4 anni, non dobbiamo mettere tutti gli obiettivi di governo nei primi dieci mesi" ha aggiunto.

Salvini: "Sugli affitti brevi non è lo Stato che deve decidere"

"La proprietà privata è sacra" e riguardo alla questione degli affitti brevi "ognuno deve essere libero di decidere come mettere a reddito il proprio immobile. Non penso che sia lo Stato che debba eticamente decidere dei tuoi due o tre appartamenti che cosa ne vuoi fare". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini alla 33° edizione del convegno coordinamento legali di Confedilizia a Piacenza. "Se il privato ha un appartamento e vuole metterlo a reddito a breve, a medio o a lungo termine non penso che sia compito dello Stato decidere se lo devi fare a breve a medio o a lungo termine. Siamo in un paese libero" , ha concluso, e su questo "siamo in sintonia con l'intero governo".