Governo, Salvini: "Taglio di tasse e bollette prima del Quirinale"

Salvini: "Che il 2022 si porti via Covid, difficoltà, chiusure, discriminazioni e paure"

"Sono onorato e orgoglioso di tanto affetto raccolto su Affaritaliani, uno degli ormai pochi organi di informazione realmente liberi e indipendenti". Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it l'esito del sondaggio a eliminazione tra i lettori di Affaritaliani.it nel quale è risultato il personaggio dell'anno 2021 nella sezione politica italiana.

"Come ho iniziato il 2022? Anche in queste ore sto lavorando per arrivare a un taglio di tasse e bollette già nelle prossime settimane, prima dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, scelta determinante per il futuro dell’Italia. Che il 2022 si porti via Covid, difficoltà, chiusure, discriminazioni e paure, per restituire agli Italiani sorriso, lavoro e serenità che meritano", spiega il leader della Lega.

"P.S. Ovviamente i temi immigrazione, sicurezza e giustizia, accantonati da quasi tutta la politica ma sempre importanti per la Lega e per gli Italiani, saranno centrali nella mia azione e nel mio impegno. Anche perché, una volta al mese a partire dal 21 gennaio, sarò in Tribunale a Palermo per un processo in cui rischio 15 anni di carcere per aver difeso i confini del mio Paese. “Male non fare paura non avere” mi diceva la mia cara nonna, e io sono assolutamente tranquillo. Buona domenica, buon anno nuovo e, soprattutto, grazie per la fiducia", conclude Salvini.