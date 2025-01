Santanchè: "FdI mi vuole fuori dal governo? Chissenefrega, io non mi dimetto"

Santanchè ha preso la sua decisione definitiva e si prepara a sfidare il suo partito

Daniela Santanchè è categorica: "Non mi dimetto". La ministra del Turismo ha deciso di sfidare il governo e ha annunciato che non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro per il rinvio a giudizio per falso in bilancio nell'inchiesta su Visibilia.

"Meloni dice che ci può essere impatto sul mio lavoro? Magari - dice Santanchè a Il Corriere della Sera - l’impatto sul mio lavoro lo valuto io! Non mi dimetto, vado avanti, il mio ministero ha già portato avanti tutto il programma di governo. Io non mi sento mai lasciata da sola, anche perché è tutta la vita che conto solo su me stessa, quindi non conosco questo sentimento, ognuno è quello che è, e io sono quella che sono e vi posso assicurare che oggi sono serena, tranquilla".

Santanchè entra poi nel dettaglio della questione giudiziaria: "Non faccio nessun passo indietro, ero innocente ieri, sono innocente oggi e anche domani, poi se si vuole cambiare il significato del diritto, se si vuole dire - prosegue Santanchè a Il Corriere - che un soggetto è colpevole perché è sottoposto ad indagini allora si accomodino, ma non è la storia di garantismo a cui appartengo, e anche il mio partito, così come tutta la coalizione. Appartengo a un governo che sta facendo una precisa riforma della giustizia, mi stupirei se qualcuno ora dentro FdI chiedesse le dimissioni di un ministro per un rinvio a giudizio, sarebbe una grossa sorpresa. Un pezzo del partito mi vuole fuori? Chissenefrega! Pazienza. Ho pochi amici, ma ho sempre contato solo su me stessa".

Poi ammette lo stretto legame con il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Lui è un amico, c’è una forte rapporto personale, poi - conclude Santanchè - ci sono i rispettivi ruoli istituzionali, lui fa il presidente del Senato, io il ministro. Una cosa è sicura, non mi abbandonerà mai, ma non per la politica, in primo luogo come amico. In politica è molto difficile avere amici, io ne ho pochi. La Russa è uno di quelli. E saremo amici sempre, come i carabinieri".