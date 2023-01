Santoro elogia Berlusconi: "Di altro spessore rispetto ai politici di oggi"

Michele Santoro rende onore al grande rivale Berlusconi: "Spessore diverso rispetto ai politici di oggi"

Dopo decenni di battaglie, Michele Santoro rende onore al suo acerrimo rivale. E lo fa in un'intervista a Rtl 102.5 riportata da Il Giornale, nella quale afferma: "Berlusconi è invecchiato, ma continua ad avere una statura diversa rispetto ai politici di oggi. Comunque è un personaggio che ha segnato la storia del nostro paese, ha un senso pratico molto sviluppato, per esempio, sente i movimenti della guerra più di quanto lo facciano i suoi partner che sono più impegnati a evitare incidenti sul piano internazionale perché poi non saprebbero gestirli".

E ancora Santoro si avvicina a Berlusconi sul tema della guerra in Ucraina: "Secondo me, Berlusconi è veramente preoccupato per la guerra, non è una tattica che sta portando avanti. Purtroppo, non ha più la forza e un partito che possa tradurre queste sue sensazioni in qualcosa di valido, per cui anche lui diventa un portavoce minore che si aggira sulla scena italiana, per una questione anche di età. Diverso sarebbe stato il suo ruolo se avesse avuto la forza di chiamarsi fuori. A Berlusconi puoi chiedere tutto, ma non di non giocare".

Nel corso dell'intervista a Rtl 102.5, Santoro esprime la sua opinione sull'operato di Giorgia Meloni e sulla guerra in Ucraina. "Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, apprezzo le sue qualità di tenacia e grinta, ma sembra che sia uscita dal suo cartellone pubblicitario gigantesco e ora gli Italiani la vedono per quella che è: un po' impotente rispetto a ciò che sta accadendo nel mondo e allineata agli americani. Una che fino ad oggi ci parlava di sovranismo, ma ora non facciamo altro che seguire l'indicazione del gigante americano che si erge a gendarme del mondo".