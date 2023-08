Scajola, la nuora assunta in comune. Si è laureata un mese prima del concorso

La nuora di Scajola assunta al Comune di Imperia

Polemica su Claudio Scajola. Come scrive Il Fatto Quotidiano, "il caso del Comune di Imperia che assume la fidanzata del figlio del sindaco Claudio Scajola sta facendo il giro d’Italia". L'ex ministro riduce il caso a “pettegolezzo” e sottolinea come sia tutto regolare. A leggere le carte con cui la commissione ha valutato i punteggi del concorso emerge un dettaglio, sostiene il Fatto Quotidiano: "la fidanzata del figlio di Scajola aveva conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza un mese prima della pubblicazione del bando della Provincia di Imperia, al termine di un percorso universitario in ritardo di quasi tre anni".

E, prosegue il Fatto, "senza quel titolo, come si evince dalla graduatoria finale, non sarebbe stato possibile per lei piazzarsi in quella posizione, dovendo competere con concorrenti titolati e con buona esperienza alle spalle". Come spiega il quotidiano diretto da Marco Travaglio, la giovane non vince il concorso di luglio 2022, "ma si posiziona al quindicesimo posto, in una graduatoria di 24 idonei. Nel punteggio finale hanno un ruolo fondamentale i titoli: 8 punti, quasi il massimo, proprio grazie alla laurea magistrale". Da qui di recente il suo ripescaggio, con assegnazione alla segreteria generale, dove secondo il Fatto "lavorerà a stretto contatto con il suocero-sindaco".