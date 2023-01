Schillaci spegne le sigarette elettroniche: vietate in presenza di bambini

Schillaci e la lotta al fumo. La nuova battaglia del governo Meloni

Il governo Meloni è impegnato su più fronti e intenzionato a far approvare in tempi rapidi diverse riforme, come quella della Giustizia a cui sta lavorando il ministro Nordio per ridurre le intercettazioni telefoniche. Molto attivo anche il ministro della Salute Schillaci, da una parte si sta muovendo per la crisi nei pronto soccorso e sugli appalti esterni ai medici, dall'altra vuole intervenire anche sulle sigarette, in particolare quelle elettroniche. E' il primo attacco istituzionale ai "nuovi prodotti". Schillaci, - si legge sul Corriere della Sera - a 20 anni dalla rivoluzionaria legge che allargava i divieti di fumo (firmata Girolamo Sirchia), annuncia un altro giro di vite. Fra le intenzioni, quella di "estendere il divieto alle emissioni dei nuovi prodotti" e mettere limiti alla pubblicità. E ancora ampliare il no al fumo «in altri luoghi all’aperto in presenza di minori e donne in gravidanza ed escludere la possibilità di attrezzare sale in locali chiusi» dove i consumatori possono accendersi una sigaretta.

L’obiettivo - prosegue il Corriere - è creare una generazione tabacco free, che sia dedita a questa abitudine in una percentuale inferiore al 5% come prescrive il piano europeo contro il cancro, traguardo da raggiungere entro il 2040. Il punto di partenza del ministro è "la constatazione che si sono diffusi stili di vita non salutari. Il tabagismo è la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile in Italia, bisogna contrastarlo con la prevenzione». Per agire occorrerà «contrastare i molteplici interessi che coinvolgono i dicasteri economici e che non devono prevalere sulla tutela della salute». Si punta al recepimento entro il 23 luglio 2023 della direttiva della Commissione europea sul taglio di alcune esenzioni sui prodotti del tabacco senza combustione. Entrata in vigore 23 ottobre 2023.