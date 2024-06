Schlein a Meloni: "Fate guerra ai poveri". Conte: "Basta col vittimismo"

Ue: Schlein a Meloni, difenda interessi Italia non dell'Ecr

Opposizioni all'attacco dopo le comunicazioni alla Camera della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. "Mi aspetto che nella discussione di domani" al Consiglio europeo, "porti la priorità per il suo paese e non per la sua famiglia politica, anche perchè queste cose non coincidono, ma non in aperta contraddizione". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein prendendo la parola alla Camera nel corso delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ue: Schlein a Meloni, da questa sinistra mai accordi con voi

"Meloni non vuole inciuci con la sinistra: non si preoccupi. Questa sinistra non è disponibile" ad alleanze con le destre estreme in europa "e non lo sarà mai". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein prendendo la parola alla Camera nel corso delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

G7: Schlein a Meloni, passerella per cancellare parola aborto

"L'unica passerella del G7 è stata presentarsi come l'unica leader che cancella la parola aborto". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein prendendo la parola alla Camera nel corso delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Migranti: Schlein a Meloni, Italia diventata Albania di Orban

"Il fatto che nessuno parli più di redistribuire chi arriva in Italia non è una conquista, ma la vostra resa. Mentre lei fa accordi con l'Albania, noi in Italia continuiamo ad essere l'Albania dei vostri amici in Europa, come Viktor Orban. Dico a Meloni che il problema non sono le sue personali simpatie o amicizie: il punto è con chi costruire alleanze stategiche per l'Italia". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein prendendo la parola alla Camera nel corso delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Conte a Meloni, guerra civile? Basta con finto vittimismo

"Presidente Meloni, lei ieri ha contestato alle opposizioni di usare toni da guerra civile: presidente Meloni, è il caso di smetterla con questo finto vittimismo". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo in Aula della Camera dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani.

Conte a Meloni, guerra civile scatenata in Aula da maggioranza

"Presidente Meloni, lei ha accusato l'opposizione di usare toni da guerra civile, ma la guerra civile l'avete scatenata voi della maggioranza in quest'Aula con un pestaggio in piena regola e cosa più grave è che la premier non ha avvertito la responsabilità politica di condannare questa vile aggressione e anche oggi ha perso questa occasione". Lo ha detto in Aula della Camera il leader M5s Giuseppe Conte, dopo le comunicazioni di meloni sul Consiglio Ue, riferendosi ai fatti accaduti in Aula durante l'esame dell'Autonomia differenziata, con l'aggressione al deputato M5s Donno.

Governo: Conte a Meloni, "Ragà alzatevi? No, svegliatevi"

"Rivolgo infine un appello" alla premier Giorgia Meloni "a recuperare la credibilità dell'Italia. Il Tricolore imparate ad amarlo davvero non solo a sventolarlo nei social". Lo ha detto in Aula della Camera il leader M5s Giuseppe Conte, dopo le comunicazioni di Meloni sul Consiglio Ue. Infine, parafrasando l'invito rivolto dalla premier ai due vicepremier di alzarsi in piedi in occasione della standing ovation dell'emiciclo in ricordo del bracciante morto a Latina, Conte ha detto: "Lei ha detto 'ragà alzatevi'. Usando il suo linguaggio noi le diciamo: 'ragà, svegliatevi'".

Ue: Conte a Meloni,perchè timori? Già fatti accordi c.sinistra

"Perchè tutto questo timore di fare accordi con il centrosinistra europeo? Li ha già fatti gli accordi con il centrosinistra" a Bruxelles. "Non è lei che ha sottoscritto il patto di stabilità frutto dell'accordo tra Macron e Scholz?". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo in Aula della Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.