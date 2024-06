Schlein replica a Meloni: "Mi chiede se è democratica? Non sono un juke box".

Schlein a Meloni, se e' leader democratica? Non sono juke box

Giorgia Meloni chiede a Elly Schlein di dire chiaramente se la ritiene una leader democratica. La risposta di Schlein arriva dallo studio di In mezz'Ora, su Rai 3. "La presidente del Consiglio inventerebbe ogni scusa per distogliere l'attenzione dei cittadini dai problenmi veri dell'Italia, a cominciare dalle liste d'attesa in sanita'. Ma io non sono un juke box che parla a comando. Dia risposta a quegli italiani che devono pagare 500 euro per gli accertamenti medici perche' non ci sono risorse nella sanita' pubblica", spiega Schlein. "Agli italiani che devono attendere mesi per una visita specialistica non interessano le ripicche di Meloni", aggiunge la segretaria dem.

Ucraina: Conte, siamo sull'orlo della terza guerra mondiale

"I nostri governanti ci hanno imposto una strategia che prevede l'escalation militare. Siamo sull'orlo della Tarza Guerra Mondiale, stiamo mandando truppe in Ucraina, accettiamo di colpire obiettivi russi. Se ci avessero ascoltato, ora sul tavolo ci sarebbero tutelati milioni di ucraini molto piu' efficacemente". Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a In Mezz'Ora, su Rai Tre. "Lo stesso sulla crisi a Gaza: non mi sento rappresentato da un governo che per tre volte si e' astenuto sul riconoscimento dello Stato di Palestina", aggiunge Conte. "Migliaia e migliaia di civili, bambini e donne massacrate. Auspichiamo un cambio di direzione", aggiunge Conte.

Governo: Conte, banche ridono e cittadini piangono

"Dicono che i dati dell'economia vanno bene, ma sono risultati di lungo termine. La verità è che le banche ridono, ma i cittadini piangono. C'è una qualità del lavoro che è peggiorata incredibilmente. Le persone stanno male, lo sanno, non arrivano a fine mese".