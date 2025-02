Schlein attacca Meloni: "Ora abbandoni il cappellino di Trump e si schieri"

Schlein contro Meloni: "Questa amicizia con Trump non mi pare che..."

Il vertice di Parigi sulla questione Ucraina ha certificato la spaccatura tra i leader europei. Netto il contrasto tra la posizione di Macron, che vorrebbe l'invio di militari europei a Kiev e Meloni che invece ritiene questa proposta sbagliata e dice chiaramente che "qualsiasi forma che escluda gli Usa non va bene". La segretaria del Pd chiede alla premier di prendere una posizione netta. "Giorgia Meloni - dice Schlein a La Repubblica - venga a dire in aula da che parte sta. Se ha deciso di indossare la maglia dell’Europa o il cappellino di Trump. La premier deve innanzitutto spiegare cosa intende fare lei. Decidere se schierarsi con l’Europa o con il presidente americano. Da settimane dicevamo che non si può stare col piede in due scarpe in eterno. Quanto accaduto in questi giorni impone una scelta di campo. Qual è la sua? È l’ora di dare una risposta: all’Italia prima che a noi".

"Questa amicizia di Meloni con Trump - prosegue Schlein a La Repubblica - non mi pare abbia impedito l’attacco frontale alla Ue, e dunque all’Italia, né i dazi, né l’esclusione dai negoziati di pace. Per questo diciamo che adesso deve scegliere. Serve una politica di difesa comune. Che però, attenzione, non è la corsa al riarmo dei singoli Stati a cui abbiamo assistito finora. Oggi se si somma la spesa militare di tutti e 27 i Paesi europei, si scopre che è più alta di quella della Cina e della Russia. Se ci mettiamo insieme, risparmiamo pure, condividendo investimenti e ricerca. Lo scenario internazionale è cambiato, l’Europa non può delegare ad altri la sicurezza del continente, tanto più dopo il disimpegno annunciato da Trump".