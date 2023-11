Schlein perde consensi e cambia idea su Atreju. L'invito di Meloni ora è utile

Pd, il dietrofront di Schlein. L'invito di Meloni ad Atreju diventa un'opportunità

Sul caso Elly Schlein e l'invito che le ha fatto Giorgia Meloni per la kermesse delle Destra Atreju, viene subito in mente il film di Nanni Moretti "Ecce bombo". Quel passaggio in cui il protagonista si chiedeva: "Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Vengo. Vengo e mi metto così, vicino a una finestra di profilo in controluce, voi mi fate: "Michele vieni in là con noi dai..." e io: "andate, andate, vi raggiungo dopo...". Ecco, più o meno sta succedendo questo alla segretaria del Pd, il calo dei consensi l'avrebbe portata ad una inversione di rotta, dopo il no deciso alla premier - si legge su Il Foglio - la segretaria ci starebbe ripensando e potrebbe decidere di accettare quell'invito. Per tante ragioni l’invito di Meloni torna utile alla segretaria.

Il babbo di Schlein, su Israele, ha usato le parole che la figlia non può usare. Giuseppe Conte comincia a pronunciare il termine "sorpasso". Nel Pd si sta già preparando la seconda linea e lei neppure se ne accorge. Si comincia a dire: "L’asinello galoppa, Gentiloni lo sella". In pratica - prosegue Il Foglio - non c’è neppure bisogno del Pd. Alla festa del Riformista, a Napoli, questo sabato, dicono che sia atteso Gentiloni per conversare con il "direttore" Renzi. Mentre la segretaria svapa c’è un mondo che si prepara al suo possibile fallimento. Meloni sta davvero cercando di aiutarla, ne sta allungando la "permanenza temporanea" alla guida del partito. E ora Schlein sta seriamente riconsiderando quell'invito. Lei avrebbe detto ai suoi: "Posso sempre cambiare idea".