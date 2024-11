Sciopero, il leader dell'UGL Capone ad Affaritaliani.it: "E' politico e contro il Governo. Siamo soddisfatti, impatto limitato"

"Landini aveva dichiarato lo sciopero ben prima che si sapesse il contenuto della finanziaria stessa"



"Lo sciopero odierno, che Landini aveva dichiarato ben prima che si sapesse il contenuto della finanziaria stessa, è chiaramente di natura politica o di supporto ad alcuni partiti, segno di una prevenzione rispetto all'azione del Governo". Lo afferma ad Affaritaliani.it Paolo Capone, segretario generale dell’UGL, in merito allo sciopero generale di oggi indetto da CGIL e UIL contro la manovra economica. "Prendiamo atto con soddisfazione che lo sciopero indetto ha avuto un impatto contenuto, dimostrando il senso di responsabilità dei lavoratori coinvolti e l’efficacia del dialogo avviato tra le parti. Questo evidenzia come sia possibile perseguire le proprie rivendicazioni con fermezza, ma senza compromettere in modo significativo il benessere collettivo".

"L’UGL partecipa agli scioperi quando c'è una rivendicazione certa da dover esigere ma non quando si deve fare uno sciopero preventivo o pregiudiziale come quello che hanno deciso di indire UIL e CGIL. La strumentalizzazione dei lavoratori a fini politici svilisce e indebolisce l’azione sindacale. Lo sciopero è un'iniziativa di lotta che i lavoratori pagano con la loro busta paga e proprio per senso di responsabilità nei loro confronti che bisogna ricorrere a questo strumento come ultima ratio".

"Quello che i lavoratori si aspettano dai sindacati è la negoziazione fino alla ricerca di una soluzione. L’uso eccessivo dello sciopero finisce per banalizzare tale mobilitazione riducendone l’impatto. Il rischio legato allo sciopero continuativo è che i lavoratori stessi smettano di credere all’efficacia di tale strumento oltre alla confusione e al disagio che si genera per tutti i cittadini italiani, conclude Capone.



