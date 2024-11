Sciopero, Crippa (Lega) ad Affaritaliani.it: "CGIL al limite della istigazione a compiere reati", Precettazione, stai con Salvini o con Landini? VOTA

"Questo sciopero è chiaramente politico, non a caso Elly Schlein è in piazza con i sindacati politicizzati"



"Al limite della sovversione. Al limite della istigazione a compiere reati. Non ci sono altre parole per commentare le affermazioni di Maurizio Landini, irresponsabile segretario della CGIL che nel giorno del fallimento, visti i numeri, dello sciopero generale ha parlato di rivolta sociale e di ribaltare il Paese come un calzino". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-segretario della Lega Andrea Crippa nel giorno dello sciopero generale indetto da CGIL e UIL.



"Il diritto allo sciopero è sacrosanto e garantito dalla Costituzione ma chi ne abusa ne svilisce il significato. Basti pensare che in 25 mesi di governo ci sono stati 1.342 scioperi proclamati e 949 effettuati, 38 al mese, più di uno sciopero al giorno. Bene ha fatto il ministro Salvini che nell’interesse dei cittadini ha precettato l’ennesimo blitz di alcuni sindacati ideologizzati. Solo grazie all'azione di Salvini molte persone oggi riescono ad andare al lavoro e a tornare a casa per guadagnare lo stipendio per la loro famiglia. Questo sciopero è chiaramente politico, non a caso Elly Schlein è in piazza con i sindacati politicizzati".



"Dov'erano CGIL e UIL quando il governo Monti varava la vergognosa Legge Fornero con quelle finte lacrime? Il governo, grazie anche e soprattutto all'azione politica della Lega, sta aiutando lavoratori dipendenti, partite Iva e autonomi. L'Italia del fare. Non l'Italia politicizzata e irresponsabile del signor Landini, che magari farebbe bene a candidarsi alle elezioni visto che non fa il sindacalista ma il politico. Grazie al ministro Salvini per la precettazione. Ma non da parte della Lega, ma da parte di milioni di italiani perbene che hanno voglia di lavorare e produrre e non di ascoltare le chiacchiere a vuote e figlie di ideologie da Guerra Fredda di Landini e del signor Bombardieri che forse si è dimenticato di che cosa fosse la Democrazia Cristiana, essendo ormai un'appendice della CGIL", conclude Crippa.



