Sciopero, il Pd si scaglia contro Salvini: "E' garantito dalla Costituzione, inaccettabile metterlo in discussione"

"Assolutamente no. Il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione, è inaccettabile metterlo in discussione". Con queste parole il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se il Pd sia d'accordo con le parole del vicepremier e ministro Matteo Salvini, il quale, ieri al termine dello sciopero generale dell'Usb, ha affermato che "è urgente rivedere la norma sull’astensione dal lavoro".



"L’astensione dal lavoro nei servizi essenziali è già regolamentata. Salvini si occupi invece di trovare i soldi per rinnovare il contratto nazionale, altrimenti il rischio è che la pre intesa siglata dai sindacati e dalle associazioni datoriali qualche giorno fa rimanga lettera morta".



