Scontro De Gregorio-Storace. Lei: “Non si dice zingari". Lui: "Ma dove vive?"

Caso Metro Roma, si accende lo scontro tra la giornalista De Gregorio- e l'ex ministro Storace

“Attenti agli zingari, attenti agli zingari”: qualche giorno fa è scoppiata una vera e propria bufera mediatica sull'annuncio razzista avvenuto sulla Metro A di Roma da parte di un dipendente Atac che anzichè elencare le classifiche fermate, si è lasciato andare ad un alert particolare. A denunciare la cosa, è stata la giornalista di La7 Francesca Mannocchi che si trovava alla stazione Repubblica. Nella puntata dell'11 marzo di "In Onda", il programma d'attualità politica condotto da Daniel Parenzo e Concita De Gregorio, si è tornati sull'argomento. In studio anche l'ex ministro della Salute Francesco Storace. La discussione è fin da subito accesa: De Gregorio fa notare a Storace che la voce della metro ha detto “attenti agli zingari”, non “attenti ai borseggiatori”. Ma lui replica furioso: "E perché, come li chiamano i cittadini? Vivete in un altro mondo".

Scontro De Gregorio-Storace a In Onda: guarda il video