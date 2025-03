Scontro Trump-Zelensky, Meloni non si schiera: "Subito un vertice Usa-Ue". Ma Salvini applaude: "Forza Donald"

Trump-Zelensky, Meloni: "Serve subito vertice Usa-Ue"

Dopo il burrascoso incontro di oggi, 28 febbraio, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni invita "l'Occidente a non dividersi" e chiede che venga fatto "un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati". Un incontro, spiega la premier, "per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall'Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro".

"Ogni divisione dell'Occidente ci rende tutti più deboli e favorisce chi vorrebbe vedere il declino della nostra civiltà. Non del suo potere o della sua influenza, ma dei principi che l'hanno fondata, primo fra tutti la libertà. Una divisione non converrebbe a nessuno", conclude Meloni.

Salvini elogia Trump dopo lo scontro con Zelensky

"Obiettivo pace, basta con questa guerra! Forza Donald Trump". Lo scrive sui social Matteo Salvini ripostando il video della riunione alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti e Volodymyr Zelensky.