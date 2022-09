Lite Salvini-Meloni sullo scostamento contro il caro-bollette. Con chi stai?

Scostamento contro il caro-bollette. Lite Salvini-Meloni. Chi ha ragione?





Scontro nel Centrodestra tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Oggetto della lite lo scostamento di bilancio chiesto a gran voce dal segretario leghista per finanziare un nuovo intervento massiccio contro il caro-bollette.

"Si tratta di aiutare milioni di italiani che non ce la fanno a pagare le bollette. Mi spiace che Letta dica di no, mi spiace che anche Giorgia, con cui vado d’accordo su tutto, dica di no. Il problema è che rischiamo di perdere un milione di posti di lavoro. Qui chiudono i negozi. Le fabbriche stanno lasciando gli operai a casa in cassa integrazione, i ristoranti non ce la fanno, le famiglie non ce la fanno più. Non capisco perché non mettete adesso 30 miliardi come stanno facendo adesso tutti gli altri paesi europei". Così il leader della Lega, rispondendo sulle parole di Meloni, secondo cui "Salvini è sempre più polemico con me che con gli avversari".

Nuovo deficit e nuovo debito subito per contrastare il caro-bollette come dice Salvini? O massima prudenza come sostiene Meloni? Chi ha ragione?