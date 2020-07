Scostamento, Conte sempre più forte. Centrodestra irrilevante

Non era scontato, visto che nelle precedenti due occasioni i voti del Centrodestra erano stati determinanti. A Palazzo Madama, con l'astensione compatta di tutti i senatori di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, il governo ha raggiunto addirittura quota 170 per il sì al terzo scostamento di bilancio (25 miliardi di euro) rispetto al quorum fissato a 160. Un indubbio segnale di forza soprattutto per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, dopo il successo in Europa sul Recovery Fund e l'estensione dello stato di emergenza, oggi è ancora più saldo a Palazzo Chigi. Le polemiche non mancano nella maggioranza, ma nel momento del bisogno ritrova sempra la compattezza attorno al suo premier, che oggi ha spedito al Senato il ministro Roberto Gualtieri ma che ha seguito passo passo l'iter dei lavori dell'Aula. Quanto all'opposizione di Centrodestra, non resta che raccogliere i cocci di una strategia sbagliata che li sta sempre di più relegando al ruolo di comparse irrilevanti.