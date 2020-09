Scuola, i politici accompagnano i figli. Meloni, De Micheli, Speranza. FOTO

Primo giorno di scuola per moltissimi bambini e ragazzi. Emozione ed entusiasmo bipartisan per gli esponenti politici italiani che hanno postato sui social il loro "primo giorno di accompagnamento a scuola"

"Il giorno più bello dopo molti mesi", ha scritto il ministro per la Salute Roberto Speranza insieme ai suoi due figli. "Ti guardo con la tua piccola cartella e ho un po' di timore saperti là fuori ad affrontare il mondo da sola. Ti vedo crescere così in fretta che ho sempre paura di perdermi qualcosa", scrive Giorgia Meloni.

"Nel dramma del lockdown - continua la leader di FdI - averti potuto vivere ogni giorno, tutto il giorno, è stato l'unico dono. Ora so che devo lasciarti andare di nuovo, e il mio cuore trema. Sii buona e coraggiosa, amore mio. Non dimenticare che il cuore vede meglio degli occhi. Non dimenticare che non sei sola":

"Questa mattina mi sono dedicato nella mia veste di padre, l'ho accompagnato e lasciato per l'ultimo miglio che ha percorso da solo. Mi sembra corretto anche nei riguardi dell'istituto scolastico, che io abbia solo la veste di padre e non di premier", ha detto il premier, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Palazzo Borromeo.