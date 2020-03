Scuole, stop ai collegi docenti fino al 3/4. Verso la proroga della chiusura

Scuole chiuse fino al tre aprile? A giudicare dai segnali che stanno arrivando dal Ministero dell’istruzione parrebbe di sì. Secondo quanto scrive Repubblica, la direzione generale del dicastero guidato da Lucia Azzolina ha inviato una circolare, attraverso i due capi dipartimento centrali, a tutti i dirigenti scolastici d'Italia e agli Uffici scolastici regionali. Circolare in cui si spiega che a scuola non si terranno più collegi docenti fino al prossimo 3 aprile. Non è solo un intervento sul recente scontro presidi-docenti sulle riunioni da tenere negli istituti per avviare le lezioni a distanza, ma il segnale che sarà probabilmente prorogata la chiusura delle scuole in tutto il Paese.