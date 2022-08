Elezioni Senato, attenti alle "soglie implicite". In pochi sanno che...

Elezioni, la tabella con la ripartizione dei seggi a Palazzo Madama



La legge elettorale con la quale voteremo il 25 settembre, il Rosatellum, è molto particolare e in pochi sanno che il modo di elezione dei parlamentari è differente tra Camera e Senato. A Montecitorio la ripartizione dei seggi è nazionale e quindi la regola è quella dello sbarramento del 3%, come noto. A Palazzo Madama, i senatori vengono eletti su base regionale. Ma siccome il numero di abitanti per ogni singola regione è profondamente diversa cambiano anche le soglie di sbarramento per eleggere senatori.



Si tratta delle cosiddette "soglie implicite" che che sono ancora più alte dopo il taglio dei parlamentari, oggi 200 al Senato. In Lombardia, 31 senatori di cui 11 nel maggioriario e 20 nel proporzionale, basta il 3,6% per eleggere un senatore essendo la regione più popolosa. Al secondo posto il Lazio, dove serve almeno il 5,8%. Poi a pari merito Campania e Veneto con il 6,3%. In Sicilia serve il 6,8% per eleggere un senatore nel proporzionale, in Emilia Romagna e in Piemonte il 7,5% e in Toscana l'8,3%. Come si vede nella tabella che pubblica Affaritaliani.it, nelle regioni più piccole le soglie implicite sono altissime al Senato, sempre proporzionale ovviamente. Il 18,8% in Sardegna, nelle Marche e in Friuli Venezia Giulia e addirittura il 25% in Umbria e in Basilicata.



Ci sono poi le Regioni piccolissime, in termini di abitanti chiaramente, dove viene eletto un solo senatore, come Molise, Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano. Per effetto dellle soglie esplicite, i partiti minori - dalle biciclette Verdi-Sinistra e Calenda-Renzi fino a Italexit, PiùEuropa e per certi versi anche Forza Italia e Movimento 5 Stelle, quasi sicuramente non avranno eletti nel proporzionale al Senato nelle regioni con meno abitanti. In quei casi a spartirsi la torta saranno Pd, Fratelli d'Italia e almeno al Nord la Lega.



ECCO LA TABELLA DEL SENATO CON IL POSSIBILE CALCOLO DELLE COSIDDETTE "SOGLIE IMPLICITE"