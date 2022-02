Servizi segreti, i vertici non possono lavorare all'estero per tre anni

Servizi segreti, Il Dpcm è anteriore all'ipotizzata candidatura di Elisabetta Belloni a Capo dello Stato



Giro di vite per gli incarichi dei vertici dell'intelligence al termine del loro mandato. Coloro che hanno ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore delle agenzie, ovvero abbiano svolto incarichi dirigenziali di prima fascia, non possono, nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, svolgere attivita' lavorativa, professionale o consulenziale, ovvero ricoprire cariche presso i soggetti esteri, pubblici o privati. Lo stabilisce un Dpcm, firmato da Mario Draghi il 21 gennaio scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



Il Dpcm e' anteriore all'ipotizzata candidatura di Elisabetta Belloni, direttore del Dis, a Capo dello Stato. Per soggetto estero si intende: a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione, ovvero il centro di attivita' principale nello Stato italiano, o che non sia comunque ivi stabilita; b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale nello Stato italiano o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, dai soggetti di cui alle lettere a) e c); c) un'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o Forze armate, di uno Stato diverso da quello italiano.

Sempre per tre anni il Presidente del Consiglio o l'autorita' delegata, ove istituita, possono porre il veto all'assunzione di incarichi o cariche presso soggetti privati italiani, qualora l'influenza da parte dei soggetti esteri sia tale da poter porre un pregiudizio alla tutela del patrimonio informativo acquisito durante l'espletamento del mandato, ovvero possa costituire altrimenti un rischio per la sicurezza nazionale. Il Presidente o l'autorita' delegata, ove istituita, esercitano, con proprio decreto, il potere di veto entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'informativa, ovvero in assenza della predetta comunicazione, d'ufficio. In tale ultimo caso il termine di quarantacinque giorni decorre dalla comunicazione all'interessato di avvio del procedimento.



Laddove l'istruttoria risulti di particolare complessita', il termine di quarantacinque giorni puo' essere sospeso, per una sola volta, per un massimo di venti giorni. Il decreto con cui e' esercitato il potere di veto e' trasmesso al COPASIR. All'atto dell'assunzione dell'incarico presso gli organismi, i vertici dei servizi segreti sottoscrivono apposita dichiarazione di impegno a non svolgere le attivita' e a informare preventivamente il Presidente o l'autorita' delegata, ove istituita, qualora intendano svolgere attivita' o assumere cariche, nel periodo dei tre anni successivi alla cessazione del mandato. La dichiarazione di impegno di cui al e' confermata all'atto della cessazione dall'incarico presso gli organismi.



I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Alla vigilanza e all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo provvede il DIS. Le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ricoprono la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore delle agenzie, ovvero svolgono incarichi dirigenziali di prima fascia e siano preposti a strutture organizzative di livello dirigenziale generale presso il DIS o le agenzie.



