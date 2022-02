Bollette, Salvini: “Subito un decreto. Quirinale? Nel Cdx mi hanno tradito”

Bollette, Salvini: serve un decreto urgente, questa è l'emergenza non la legge elettorale

Per contrastare gli effetti del rincaro delle bollette energetiche "occorre un decreto urgente". È sicuro il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto a Radio 24 dove ha rivelato di aver sentito alcuni ministri per "sollecitarli e accelerare perchè è questa l'emergenza nazionale del momento, non certo la legge elettorale da cambiare". Un intervento "da diversi miliardi a febbraio è fondamentale", poichè "artigiani e commercianti stanno soffrendo" e "i risparmi degli italiani si stanno assottigliando".

Centrodestra, Salvini: orgoglio e compattezza o rivince la sinistra

E il centrodestra? Restituire orgoglio e compattezza per evitare una nuova vittoria della sinistra, afferma Salvini. "Il centrodestra e' maggioranza nel Paese. Molti elettori sono arrabbiati, delusi, lontani e si astengono. C'e' un anno di tempo per dimostrare di che pasta siamo fatti per non lasciare che rivinca la sinistra", dice il segretario della Lega. "Se il centrodestra va diviso" alle prossime elezioni, spiega, "vince la sinistra anche se siamo maggioranza. Sta a noi restituirgli orgoglio e compattezza. E con tutto il rispetto, non restituisci compattezza con Renzi e Mastella".

Quirinale, Salvini: "Nel centrodestra è mancato il gioco di squadra"

Il leader del Carroccio ammette che in queste settimane al centrodestra “è mancato il gioco di squadra” perché "ha giocato con i singoli e ha perso prima alle amministrative e poi sul Presidente della Repubblica, anche se – prosegue Salvini - sono orgoglioso di aver contribuito alla rielezione di Mattarella". L’amarezza è ancora tanta dopo "la battaglia” del Quirinale “durata una settimana”. Qualcuno del centrodestra – dice il leader del Carroccio “è sparito e ha tradito”. Secondo lui “sono mancati decine di voti di FI e Coraggio Italia. Potevamo eleggere una donna al Quirinale, era il mio impegno e sarebbe stato un bellissimo segnale per il Paese".