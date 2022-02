Pensioni aumento assegni a marzo. Pensionati festeggiano. Inps, ecco di quanto

Pensioni, assegni a marzo su: rivalutazioni 2022 in arrivo

Dal mese di marzo le pensioni saliranno. L'Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) ha confermato gli aumenti degli assegni previsti per quest'anno. Si tratta di una conseguenza della rivalutazione automatica calcolata tenendo presente il dato dell’inflazione.

Nel dettaglio, il ministero dell’Economia e delle finanze ha infatti stabilito che tale indice di rivalutazione delle pensioni nel 2022 è pari all’1,7%, (nei mesi di gennaio e febbraio è stato applicato il parametro di ottobre 2021, ovvero l’1,6%).

Pensioni aumenti a marzo 2022: rivalutazioni, ecco di quanto

Fatti due calcoli, su per giù, con la rivalutazione automatica una pensione da 1.200 euro al mese, a partire da marzo dovrebbe salire di 22 euro mensili e così via. La rivalutazione sarà al 100% per le pensioni fino a tre volte il minimo (fino a 2.062 euro lordi), del 90% per le pensioni tra tre e cinque volte il minimo (fino a 2.577,90 euro), del 75% per gli assegni oltre cinque volte il minimo (per gli importi lordi oltre i 2.577,90 euro).

