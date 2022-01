Pensioni e inflazione: scattano aumenti degli assegni (e meno tasse). I numeri

Pensioni, aumenti assegni Inps nel 2022

Pensioni e aumenti: tanto si è detto in queste settimane, ma quanto cresceranno gli assegni dall'Inps nel Intanto un numero: oltre venti milioni di persone assisteranno a un aumento del loro bonifico dall’Istituto di previdenza. Nel dettaglio i pensionati che arrivanoo a 1.500 euro lordi di pensione avrà 25 euro aggiuntivi. Sono 34 per gli assegni da da 2.000 e ci si avvicina ai 50 euro per va oltre i 3.000 euro al mese. Il ritocco in su vale anche per pensioni minime e assegni sociali e nasce perché il costo della vita è cresciuto molto con l’inflazione che accelera.

Pensioni, assegni crescono fino all'1,7% (lordo). Nodo inflazione e taglio tasse

La crescita degli assegni pensionistici sarà al massimo dell’1,7 per cento lordo (per i redditi più bassi). C'è però chi storce il naso facendo notare che i prezzi salgono al 3,7 per cento annuo. Dunque, sì, pensioni più ricche, ma potere d'acquisto dei pensionati scende.

Il governo però nella manovra ha operato un taglio delle tasse proprio per ovviare a questa situazione: attorno a 2,6 dei 7 miliardi complessivi di risparmi sull’imposta sui redditi toccheranno chi ha lasciato il lavoro.

Dunque stando ad alcuni calcoli per una pensione da 1.500 euro al mese ci saranno oltre 100 euro l’anno in più nel portafoglio.

E poi c'è il discorso Irpef.

In tema di trattenute fiscali (addizionali regionali e comunali, conguaglio 2021 e tassazione 2022) l'Inps ha fatto il punto della situazione e....

.. basta cliccare qua per leggere tutte le info.