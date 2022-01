Pensioni, riscatto della laurea gratis: le novità sulla riforma

Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico accelera sul riscatto della laurea gratis. Un'apertura importante in tema di riforma pensioni, che apre il dibattito nel mondo politico e dei lavoratori.

Pensioni, Matrisciano (M5S): "Riscatto laurea gratis e salario minimo, sia anno dei giovani"

"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno ha invitato i giovani a non fermarsi, non scoraggiarsi e prendersi il proprio futuro. Ecco, il 2022 deve essere l'anno dei giovani. In questo senso le parole del presidente dell'Inps Pasquale Tridico sul riscatto della laurea sono un passaggio importante. Studiare vuol dire investire nel proprio futuro lavorativo ed è giusto quindi poter riscattare gli anni della laurea gratuitamente e a questo dobbiamo unire il salario minimo, misura fondamentale per il Movimento 5 Stelle. Da un lato, quindi, permettiamo ai giovani di investire su se stessi senza perdere nemmeno un anno della loro formazione e dall'altro garantiamo paghe dignitose. Questo è lavorare per i giovani, mettere i giovani al centro dell'agenda politica. Il 2022 sarà l'anno europeo dei giovani, come ha ricordato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Iniziamo sin da subito". Così, in una nota, la presidente della Commissione Lavoro del Senato Susy Matrisciano, del Movimento 5 Stelle.

Pensioni, aumenti gennaio: cifre. Scopri quanto prendi di pensione nel 2022