Salvini: "Centrodestra si è sciolto come neve al sole. Il mio modello..."

Centrodestra, Salvini: "Coalizione si è sciolta come neve al sole"

Alla prova dei fatti sono stato uno dei pochi a credere all'unità della coalizione, che si è sciolta come neve al sole". Lo ha detto Matteo Salvini. Il leader della Lega ha definito la coalizione come "il 'cosiddetto' centrodestra". Il numero uno del Carroccio era in collegamento col Nettuno Club di Marina di Carrara (Ms), nel corso della presentazione del libro di Daniele Capezzone, 'Per una nuova destra', moderata dall'eurodeputata Susanna Ceccardi. Secondo Salvini occorre un'unità a destra fondata sul "modello occidentale, europeista, atlantista", vedremo "invece chi giocherà per la conservazione, chi giocherà di rimessa. Io sto lavorando a una Lega sempre piu' salda. Aldilà delle parole sono i fatti che pesano sulle persone"

Centrodestra: Salvini, mio modello non e' vivere nell'ombra

"Se il modello e' - e per l'elezione del Quirinale l'abbiamo visto - mandiamo avanti Salvini e la Lega, gli diciamo sempre di no cosi' non fa bella figura e noi magari non vinciamo pero' non siamo esposti come lui, non e' il mio modo di vivere. vivere all'ombra di qualcun altro per paura non e' il mio modo", ha detto segretario della Lega. Matteo Salvini sottolinea: "Stare al Governo è un mezzo per cambiare le cose, non un fine. E a me interesse vincere: arrivare a realizzare i cambiamenti che servono nell'interesse dei cittadini che hanno bisogno di più e non meno libertà. Mi auguro che non ci sia qualcuno che si accontenti di essere il più forte dei perdenti.E se ognuno pensa solo al suo orticello non si può vincere. Altrimenti non varrebbe la pena., Stateci voi al governo insieme a Lamorgese che non fa mai niente. E a Speranza che se fosse per lui saremmo ancora tutti rinchiusi senza poter fare niente di niente...".

Centrodestra: Salvini, qualcuno pensa a Renzi e Mastella, noi guardiamo oltre

Salvini spiega: "In queste ore leggo che qualcuno sta cercando quest'anima e questo obiettivo con Renzi e Mastella: non sono nessuno per giudicare, non penso che l'obiettivo comune di una riforma della giustizia, di una tassazione da ricondurre a buon senso nel nome della flat tax, di una difesa delle libertà - di studio, di stampa e da tanti punti di vista - sia con vecchi esperimenti, che hanno come unica ambizione quella ricandidatura e possibilmente della rielezione. Guardiamo oltre".

CENTRODESTRA: SALVINI, 'IO CE LA METTO TUTTA PER UNIRE, GLI ALTRI LEADER DECIDANO'

"Bisogna decidere, i leader devono decidere, se preferiscono avere un piccolo orticello presidiato e assistere allo smantellamento dei valori e dell'identità del Paese da parte della sinistra o se vale la pena giocare di squadra", ha detto Matteo Salvini parlando del centrodestra. "Io ce la metto tutta per unire, dove altri dividono. Ma per unire bisogna essere in due, tre, quattro. Se uno lavora per tutti e per un obiettivo comune e gli altri non vedono l'ora di uscire dalla stanza per farsi i propri interessi particolari...", ha aggiunto il leader della Lega.

Giustizia: Salvini, referendum banco di prova centrodestra

"I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della diretta Facebook. "Piu' che le parole pesano i fatti", ha aggiunto.

CENTRODESTRA: SALVINI, 'MI AUGURO NON CI SIA UNO CHE VUOLE ESSERE IL PIU' FORTE DEI PERDENTI'

"Se non si recupera lo spirito di squadra non si vince. Io auguro non ci sia qualcuno che ambisca a essere il più forte dei perdenti"

