M5s, Conte: "Doverose le dimissioni di Di Maio. Non cerchi di logorarmi"

M5s, Conte: "Confronto con Di Maio. Terzo mandato? No personalismi"

Il M5s continua a dover fare i conti con le battaglie interne dopo il caso Belloni al Quirinale, che ha di fatto creato una frattura quasi insanabile tra il leader dei grillini Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, considerato l'artefice dell'affossamento della candidatura del capo del Dis al posto di Mattarella. "Il sì di Salvini sul nome della Belloni - spiega Conte alla Stampa - è stato una svolta importante, insieme a quello della Meloni, eravamo a un passo. Poi è intervenuto il partito trasversale che non vuole il cambiamento nel Paese. Non so cosa abbia fatto concretamente Di Maio. So solo che con i capigruppo abbiamo sempre vigilato perché quest’opzione crescesse giorno dopo giorno e rimanesse valida sino alla fine. E aggiungo che la mia più forte premura è che ci fosse un’ampia maggioranza numerica. Condizione che si è realizzata solo la mattina del voto finale, con l’apertura della Lega".

"Quella contromossa - prosegue Conte alla Stampa - ha creato dolore e malumori nella nostra comunità. Anche per questo ho valutato come doverose le dimissioni di Di Maio dal comitato di garanzia. Ci saranno dei momenti di confronto dove potremo analizzare quanto successo anche al fine di evitare che questi errori si ripetano. Né possiamo tollerare per il futuro guerre di logoramento interno: la nostra comunità è sana e si opporrà in modo compatto a queste degenerazioni della “malapolitica” da chiunque provengano. Terzo mandato? Lavorerò perché tutti nel Movimento possano sentirsi parte di una medesima comunità, possano condividere principi e valori, siano generosi e non si lascino distrarre dai propri destini personali".

