Sinistra Italiana, Badin nuovo segretario regionale

SI: Badin nuovo segretario regionale. Sostituisce Duriavig

Il secondo congresso regionale di Sinistra Italiana, svolto online ieri, con la partecipazione di iscritti, ospiti politici del centro-sinistra e del M5S, e di associazioni, ha eletto nuovo segretario regionale Sebastiano Badin, che subentra a Marco Duriavig, segretario uscente. Badin ha confermato la linea politica espressa da Duriavig nella relazione introduttiva, che ha a sua volta confermato le posizioni del segretario nazionale Nicola Fratoianni, di porsi alla opposizione del governo Draghi.

Per Badin è anche necessario costruire un'alternativa in Regione per "battere il centro-destra alle prossime elezioni". Al termine del congresso Duriavig ha dichiarato di aver lasciato convinto dell'importanza e della necessità del rinnovamento "per far vivere la politica dentro un partito".

Sebastiano Badin, di 28 anni, della Provincia di Pordenone, è in politica dal 2012 e ha già lavorato nella segreteria con Duriavig. "Il mio impegno sarà dare voce a tutti coloro che sono stati sconfitti dal liberismo economico che ha reso il lavoro più povero e precario, la salute un diritto per pochi e il nostro pianeta è a rischio collasso". Infine è stata eletta la commissione di garanzia del partito con 4 membri e l'Assemblea regionale del partito con 33 membri.