Sicurezza sul lavoro e salute, verso un nuovo accordo tra Inail e Aepi (pmi)

Convegno sui primi sei mesi di governo e accordo tra INAIL e AEPI: il programma di martedì 18 aprile

La sede storica dell’ Inail di via IV Novembre a Roma ospita l’evento promosso dalla Confederazione Aepi, “Dopo sei mesi quale impatto dell’esecutivo sulle imprese?”, in programma martedì 18 aprile a partire dalle ore 9.30. L’iniziativa, fruibile in diretta streaming sul sito inail.it, intende fare un bilancio dei primi sei mesi di governo con i protagonisti della scena politica e con i membri della Confederazione, che rappresenta imprese e professionisti.

L’occasione ospiterà anche un evento di particolare rilievo. Infatti alle ore 10.45 i presidenti di Inail e Aepi, Franco Bettoni e Mino Dinoi, firmeranno un protocollo d’intesa per dare avvio ad una sinergia sui temi della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Seguirà una tavola rotonda alla quale parteciperanno, tra gli altri, Lucia Albano, Massimo Bitonci e Claudio Durigon, sottosegretari, rispettivamente, ai ministeri dell’Economia e Finanze, delle Imprese e Made in Italy, e del Lavoro e Politiche sociali.