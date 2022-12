Silvio: "Differenze Cdx sono ricchezza". Salvini: "Orgoglioso di quanto fatto"

Festa FdI, Salvini: "Autonomia e presidenzialismo entro fine legislatura"

Giorgia Meloni "ha l'onore e l'onere di essere presidente del Consiglio e lo sarà a lungo. La comunità militante della Lega è totalmente determinata" a proseguire nell'alleanza di centrodestra e "sono convinto che abbiamo un destino comune": il leghista Matteo Salvini, in video collegamento con il decennale di FdI, lancia il suo messaggio alla piazza di Roma. "Fra Lega e Fratelli d'Italia sarà solo e soltanto destino comune. Sono felice e orgoglioso di fare parte di questa squadra", ha aggiunto. Entro la fine legislatura penso a raggiungere più potere alle Regioni con l'autonomia e l'elezione diretta del presidente della Repubblica", ha ribadito Salvini.

Festa FdI, Berlusconi: "Questa legislazione è una svolta storica"

"Caro presidente Meloni, cara Giorgia, cari amici di Fratelli d'Italia, grazie di vero cuore, per avermi invitato a questa vostra iniziativa. Questi vostri incontri sono appuntamenti ricorrenti, occasioni di dialogo fra amici ed alleati, sono incontri ai quali ho sempre partecipato volentieri, in presenza o, come oggi, da remoto. Questa volta però, ovviamente, la vostra iniziativa ha un significato particolare, straordinario, perché meno di tre mesi fa gli elettori italiani hanno affidato a noi, hanno affidato alla vostra e alla nostra leader Giorgia Meloni, il compito di guidare il Paese per i prossimi cinque anni. Dunque: evviva, evviva, evviva! E' davvero una svolta storica": così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha preso parola a Roma, in un video messaggio registrato per il decennale di FdI.